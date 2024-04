Evropsko sodniško združenje poziva slovensko vlado in DZ k takojšnji ureditvi sodniških plač

Ljubljana, 29. aprila - Evropsko sodniško združenje (EAJ) je sprejelo resolucijo o Sloveniji, s katero poziva slovensko vlado in državni zbor, da nemudoma izvršita odločbo ustavnega sodišča glede sodniških plač in zagotovita ustrezne materialne pogoje za neodvisno delo sodnikov ter s tem prekineta trenutno kršitev načel neodvisnosti sodstva in delitve oblasti.