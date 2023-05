Prvo leto vlade: Spremembe na področju medijev in kulture pospremljene z interpelacijo in referendumom

Ljubljana, 28. maja - Aktualna vlada je takoj po nastopu mandata junija lani sledila zahtevam civilne družbe za spremembo upravljanja RTVS, a bo do nje po referendumu in postopkih na ustavnem sodišču prišlo šele v prihodnjih dneh. Odnos do osamosvojitve pa je zaznamoval razpravo o združitvi dveh muzejev, kar je bil povod za interpelacijo vlade.