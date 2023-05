NIJZ: Več kot desetina slovenskih 13-letnikov že poskusila elektronsko cigareto

Ljubljana, 26. maja - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so pred svetovnim dnevom tobaka opozorili na porast uporabe elektronskih cigaret in drugih tobačnih izdelkov med mladostniki. Več kot deset odstotkov slovenskih 13-letnikov je že poskusilo elektronsko cigareto, prav tako skoraj tretjina 15-letnikov in 40 odstotkov 17-letnikov, kažejo raziskave.