V osnutku novele tobačnega zakona tudi prepoved kadilnic in arom v elektronskih cigaretah

Ljubljana, 28. februarja - Na ministrstvu za zdravje so pripravili predlog novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Ta bi med drugim prepovedala arome v elektronskih cigaretah ter kadilnice v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih, je razvidno iz dokumenta, objavljenega na portalu eDemokracija. Predlog je v javni razpravi do 30. marca.