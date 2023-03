V Italiji se napoveduje prepoved kajenja na prostem

Rim, 6. marca - Dvajset let po prepovedi kajenja v zaprtih prostorih naj bi v Italiji prepovedali kajenje na prostem, je v nedeljo po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa poročal časnik La Stampa. V skladu z osnutki odlokov naj bi prepoved med drugim veljala za zunanje prostore barov, avtobusne postaje in parke, kjer so prisotni otroci in nosečnice.