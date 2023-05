Pred svetovnim dnevom brez tobaka podelili nagrade za prispevek k napredku ukrepov in politik za nadzor nad uporabo tobaka

Ljubljana, 25. maja - Na nacionalnem simpoziju ob svetovnem dnevu brez tobaka so podelili nagrade Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za izjemen prispevek k napredku ukrepov in politik za nadzor nad uporabo tobaka. Nagrado je prejela tudi skupina za preprečevanje in zmanjševanje uporabe tobačnih izdelkov pod vodstvom Helene Koprivnikar, ki deluje v okviru NIJZ.