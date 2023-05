Avstralija bo omejila kajenje elektronskih cigaret

Sydney, 2. maja - Avstralija bo kot prva država na svetu drastično omejila kajenje elektronskih cigaret, je danes napovedal minister za zdravje Mark Butler. Pojasnil je, da bodo ukinili uvoz elektronskih cigaret, ki ne bodo namenjene lekarnam, in uvoz e-cigaret za enkratno uporabo. Uvedli pa bodo tudi omejitve glede embalaže in okusov e-cigaret, ki so na voljo.