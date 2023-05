Turistični obisk se povečuje, največ prenočitev v Ljubljani, Piranu in na Bledu

Ljubljana, 25. maja - V turističnih nastanitvenih obratih so aprila zabeležili 440.000 prihodov turistov, kar je 17 odstotkov več kot leto prej. Prenočitev je bilo nekaj več kot milijon oz. za 13 odstotkov več. Turisti so največkrat prenočili v občinah Ljubljana, Piran in Bled, je danes sporočil statistični urad.