Turisti januarja na letni ravni ustvarili več prenočitev

Ljubljana, 24. februarja - V turističnih nastanitvenih obratih so januarja našteli 277.025 prihodov turistov, kar je 48,5 odstotka več kot januarja lani. Ustvarili so 780.694 prenočitev, kar je 38 odstotkov več in približno odstotek več kot leta 2020. Turisti so po podatkih statistikov največkrat prenočili v občinah Ljubljana, Kranjska Gora, Piran in Bohinj.