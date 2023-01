Turizem že lani blizu predkoronske ravni

Ljubljana, 25. januarja - Slovenski turizem je že lani skoraj dosegel raven, doseženo v predkoronskem letu 2019, čeprav je bilo okrevanje napovedano šele za letošnje leto, so v odzivu na danes objavljene podatke statistikov zapisali v Slovenski turistični organizaciji (STO). K okrevanju so močno prispevali domači gosti, predvsem na račun bonov in kampanje Moja Slovenija.