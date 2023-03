Februarja med tujimi turisti prevladovali gostje s Hrvaške

Ljubljana, 24. marca - Turistični nastanitveni obrati so februarja zabeležili 282.000 prihodov turistov in 792.000 prenočitev, kar je po izračunih statističnega urada 14 odstotkov več kot februarja lani. Prihodov tujih turistov je bilo nekaj več kot 163.000, ustvarili pa so približno 426.000 prenočitev. Od tujih gostov so največ prenočitev ustvarili Hrvati.