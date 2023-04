Marca več prihodov turistov in manj prenočitev

Ljubljana, 25. aprila - V turističnih nastanitvenih obratih so marca našteli 277.000 prihodov turistov in 715.000 prenočitev. V primerjavi z lanskim marcem je bilo prihodov za pet odstotkov več, prenočitev pa za odstotek manj. V prvem četrtletju so zabeležili 837.000 prihodov ali 20 odstotkov več ter 2,3 milijona nočitev ali 15 odstotkov več kot leto prej.