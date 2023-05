Notranje ministrstvo poudarja, da vse prošnje za mednarodno zaščito obravnava individualno

Ljubljana, 19. maja - Na notranjem ministrstvu so za STA znova zavrnili navedbe, da prošenj za mednarodno zaščito ne obravnavajo vsebinsko. Vsak primer obravnavajo individualno in v skladu z veljavno zakonodajo, na Hrvaško vračajo le tujce, ki so v državo prišli nezakonito in niso izrazili namena podati prošnje za azil, so zagotovili ob očitku nevladnih organizacij.