Iniciativa zahteva izenačitev pravic prosilcev za azil s pravicami ukrajinskih beguncev

Ljubljana, 2. marca - Prosilci za azil zahtevajo izenačitev z ukrajinskimi begunci in skrajšanje devetmesečnega roka čakanja na pravico do dela. V azilnih domovih živijo v ekstremni revščini in negotovosti, saj da so lahko v vsakem trenutku izgnani iz države, so člani iniciative prosilcev za azil Vič/Kotnikova/Logatec povedali na novinarski konferenci pred DZ.