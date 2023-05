Nevladniki ocenjujejo, da notranje ministrstvo prošnje za azil še vedno sistematično zavrača

Ljubljana, 4. maja - Na javni tribuni o deportacijah so predstavniki Ambasade Rog, Amnesty International, hrvaškega Centra za mirovne študije in gibanja No Name Kitchen ocenili, da se sistematične deportacije na Hrvaško, ki migrante nato verižno vrača v Bosno in Hercegovino, še kar niso nehale. Notranje ministrstvo pozivajo k vsebinski obravnavi prošenj za azil.