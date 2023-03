Prosilci za azil zahtevajo takojšnjo ustavitev deportacij na Hrvaško

Ljubljana, 28. marca - Več deset prosilcev za azil je danes skupaj z aktivističnimi organizacijami in sindikati v Ljubljani pripravilo protest proti diskriminatornim ukrepom, povezanimi z zakonom o tujcih, in težavam, s katerimi se srečujejo v Sloveniji. Na vlado so naslovili več zahtev, med drugim naj nemudoma ustavi deportacije prosilcev na azil na Hrvaško.