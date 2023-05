Nevladniki od vlade zahtevajo, da prepreči vračanje prosilcev za azil na Hrvaško

Ljubljana, 19. maja - Člani iniciative prosilcev za azil in podpornih organizacij so na današnjem solidarnostnem shodu ob napovedanem vračanju dveh prosilcev za azil na Hrvaško zahtevali, da vlada to prepreči. Na ministrstvo za notranje zadeve, vlado in premirja Roberta Goloba so naslovili zahtevo, da se situacija z vračanjem prosilcev za azil na Hrvaško reši še danes.