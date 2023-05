Na konferenci obmejnih medijev o krepitvi sodelovanja pri ustvarjanju medijskih vsebin

Nova Gorica, 19. maja - V Novi Gorici je danes potekala konferenca o čezmejni javni radijski in televizijski službi, ki so jo gostili sindikati na italijanski radioteleviziji Rai. Udeleženci so se zavzeli za krepitev sodelovanja pri ustvarjanju medijskih vsebin v obmejnem prostoru, zlasti med deželnim sedežem RAI za Furlanijo Julijsko krajino in RTV Koper-Capodistria.