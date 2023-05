Policisti na Obrežju in Starodu pri prevozu migrantov ujeli Hrvata in Moldavca

Obrežje, 17. maja - Policisti so zjutraj med kontrolo prometa na Obrežju ustavili osebni avtomobil hrvaških registrskih oznak. Ugotovili so, da državljan Hrvaške v vozilu prevaža pet državljanov Iraka, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. V torek zvečer pa so policisti na Starodu pri nezakonitem prevozu migrantov zalotili Moldavca.