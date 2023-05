Salonit Anhovo zavrača očitke o nezakonitem delovanju

Anhovo, 12. maja - V družbi Salonit Anhovo so zavrnili danes predstavljene očitke civilne družbe, ki se med drugim nanašajo na domnevno neustrezne meritve temperature sosežiga. Kot so zapisali v sporočilu, delujejo po veljavnih predpisih in v celoti spoštujejo okoljevarstveno dovoljenje. To velja tudi za monitoring izpustov v zrak, so poudarili.