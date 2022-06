Civilna iniciativa opozarja na plačane članke Salonita Anhovo v medijih

Ljubljana, 29. junija - Civilna iniciativa Danes ter društvo Eko Anhovo in dolina Soče opozarjata na plačane članke Salonita Anhovo v slovenskih medijih, s katerimi želi cementarna in sosežigalnica Anhovo po njihovem mnenju oprati svoje delovanje. Kot pravijo, gre za promocijske oglase, ki ustvarjajo izkrivljeno podobo in odvračajo pozornost od dejanskega dogajanja.