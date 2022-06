Salonit Anhovo poudarja spoštovanje temeljnih pravil oglaševanja

Anhovo, 30. junija - V Salonitu Anhovo so glede očitkov o objavah plačanih člankov v slovenskih medijih poudarili, da ne gre za nenavadno prakso in da dosledno spoštujejo temeljna pravila oglaševanja. V sredo je namreč na njihova oglasna sporočila opozorila civilna iniciativa, ki je prepričana, da želi z njimi cementarna in sosežigalnica Anhovo oprati svoje delovanje.