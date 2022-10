V Anhovem posebnemu poročevalcu ZN predstavili delovanje cementarne in življenje v njeni okolici

Idrija, 1. oktobra - Civilna iniciativa Danes in društvo EKO Anhovo in dolina Soče sta posebnemu poročevalcu Združenih narodov (ZN) za človekove pravice in okolje Davidu R. Boydu, ki se te dni mudi na obisku v Sloveniji, predstavila preteklo in sedanjo zdravstveno in okoljsko sliko v Anhovem. Boyd je ločeno obiskal tudi Salonit Anhovo.