V Desklah predstavili rezultate merjenja onesnaženosti zraka

Idrija, 29. novembra - V občini Kanal ob Soči so danes predstavili poročilo o določanju virov onesnaženosti zraka na podlagi meritev, ki so jih sodelavci Univerze v Novi Gorici opravili v letu 2021. Količinsko k onesnaženosti največ prispeva kurjenje lesa, zdravju bolj škodljivi pa so tudi kloridi, ki po vsej verjetnosti izvirajo iz cementarne.