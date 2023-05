Na kongresu zdravstvene in babiške nege izpostavili tudi vlogo babic v družbi

Brdo pri Kranju, 11. maja - Na Brdu pri Kranju so danes odprli 14. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, ki bo strokovni javnosti še v petek postregel s predavanji o klinični praksi, komunikaciji in drugih veščinah sodobne medicinske sestre in babice. Predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman je ob tem poudarila vlogo babic, ki jo imajo v družbi.