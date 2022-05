Pahor poudaril pomen babic in medicinskih sester za zdravstveni sistem in celotno družbo

Nova Gorica, 7. maja - Medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki so na današnji prireditvi v Novi Gorici počastili mednarodni dan babic, ki je bil 5. maja, in mednarodni dan medicinskih sester, ki bo 12. maja. Predsednik republike Borut Pahor je v nagovoru poudaril, da so nenadomestljiv del zdravstvenega sistema in družbe nasploh.