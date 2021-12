V register nesnovne kulturne dediščine vpisani jasličarstvo, peka potic in babištvo

Ljubljana, 15. decembra - V register nesnovne kulturne dediščine so odslej vpisane enote jasličarstvo, peka potic in babištvo. Jasličarstvo je dejavnost, povezana z izdelovanjem in postavljanjem jaslic v predbožičnem času. Potice pečejo povsod po Sloveniji, največkrat kot praznično pecivo. Babištvo obsega posebna znanja in veščine porodne pomoči, namenjene ženski in otroku.