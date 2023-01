Ob stoletnici ustanovitve ljubljanske porodnišnice odprtje razstave o zgodovini babištva na Slovenskem

Ljubljana, 23. januarja - Točno pred sto leti je prve porodnice in ginekološke bolnice začela sprejemati tedanja Bolnica za ženske bolezni in porodništvo v Ljubljani. Ob tej priložnosti so v avli UKC Ljubljana odprli razstavo o zgodovini babištva na Slovenskem, ki sega vse do začetka formalnega izobraževanja pred 270 leti.