Trump spoznan za krivega obrekovanja in spolnega napada

New York, 9. maja - Newyorška porota je danes v civilni tožbi kolumnistke zaradi obrekovanja in spolnega napada razglasila bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa za krivega in mu naložila plačilo pet milijonov dolarjev odškodnine. Porota je odločitev sprejela hitro, saj so odvetniki obeh strani šele v ponedeljek opravili sklepna nagovora.