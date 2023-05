Na sodnem procesu proti Trumpu nove obtožbe spolnega nadlegovanja

New York, 3. maja - Na sodnem procesu proti bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi razžalitve in napada v New Yorku je v torek pričala 81-letna Jessica Leeds, ki je opisala, kako jo je Trump v 70. letih prejšnjega stoletja spolno nadlegoval v letalu. Leeds je pričala na sodnem procesu v civilni tožbi pisateljice E. Jean Carroll.