Odločitev o tožbi proti Trumpu zaradi obrekovanja in napada v rokah porote

New York, 9. maja - Odvetniki bivšega predsednika Donalda Trumpa in kolumnistke E. Jean Carroll, ki ga civilno toži zaradi obrekovanja in napada, so v ponedeljek poroti podali sklepna nagovora. Porota se bo sedaj odločala, ali je Trump kriv in kakšno odškodnino bo moral plačati v primeru krivde. Ker gre za civilno tožbo, mu zaporna kazen ne grozi.