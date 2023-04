V New Yorku začetek sojenja Trumpu v civilni tožbi pisateljice zaradi posilstva

New York, 26. aprila - V New Yorku se je v torek z izbiro porote in uvodnimi besedami začelo sojenje nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu v civilni tožbi, ki jo je proti njemu vložila ameriška pisateljica in novinarka Jean Carroll. Ta od njega zahteva odškodnino zaradi obtožb posilstva izpred skoraj 30 let. Trumpa na začetek sojenja ni bilo.