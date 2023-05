Trump v posneti izjavi na sojenju obtožbe o posilstvu označil za smešne

New York, 4. maja - Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je obtožbe ameriške kolumnistke E. Jean Carroll o posilstvu v prestižni veleblagovnici na Manhattnu označil za smešne in odvratne. V posnetem pričanju, ki je bilo v sredo predstavljeno na sodišču, je ponovno izjavil, da so obtožbe izmišljene in da do napada nikoli ni prišlo.