Na posvetu o medvrstniškem nasilju pozvali k usposabljanju staršev in otrok o reševanju konfliktov

Ljubljana, 8. maja - Ministrstvo za digitalno preobrazbo je v luči nasilja v šolah v zadnjih dneh pripravilo posvet o medvrstniškem nasilju na spletu, na katerem so sogovorniki pozvali k usposabljanju staršev in otrok o reševanju konfliktov. Opozorili so, da je spletno nasilje med mladostniki večinoma podaljšek tistega, ki se vsak dan dogaja v šolskih učilnicah.