Fajon po novem napadu v Srbiji: Za tovrstna brutalna dejanja ni opravičila

Ljubljana, 5. maja - Nemogoče je dojeti pobijanje nedolžnih civilistov, otrok, je v luči dveh strelskih napadov v Srbiji v zadnjih dveh dneh danes na Twitterju zapisala ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. Ob tem je nasilje obsodila in dejala, da za tovrstna brutalna dejanja ni opravičila. Svojcem ubitih in državljanom Srbije je tudi izrekla sožalje.