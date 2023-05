Predsednik združenja ravnateljev pri preprečevanju ekscesov v šolah stavi na družino

Ljubljana, 5. maja - Ob tragediji v Beogradu so se tudi v Sloveniji pojavili pozivi k razmislekom o šolskem sistemu, ki bi bil bolj pozoren na otroke. Predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Gregor Pečan pravi, da so njihove možnosti omejene. Otrok vzorce vedenja pridobi v družini, je opozoril za STA.