Policija ocenjuje, da je pri odkrivanju nezakonitega orožja uspešna

Ljubljana, 5. maja - Policija namenja veliko pozornost problematiki nezakonitega orožja in odkrivanju njegovega vnosa v Slovenijo. Na celotnem območju države izvajajo nadzore v cestnem, železniškem in letalskem prometu in varnostne akcije z namenom odkrivanja nezakonitega orožja. Na Generalni policijski upravi (GPU) so za STA ocenili, da so pri tem uspešni.