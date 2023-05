V okolici slovenskih šol bo začasno povečana navzočnost policije

Ljubljana, 5. maja - Predstavniki ministrstva za vzgojo in izobraževanje so se v luči tragičnih dogodkov v Srbiji s policisti danes dogovorili, da bo v okolici slovenskih šol začasno povečana navzočnost policije. Policisti so pripravljeni na sodelovanje z vodstvi šol, da bi se skupaj dogovarjali o možnostih zgodnjega odkrivanja tveganja za morebitne pojave nasilja.