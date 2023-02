Notranje ministrstvo zavrača navedbe o množičnih deportacijah tujcev

Ljubljana, 13. februarja - Notranje ministrstvo kot dezinformacije zavrača navedbe o izvajanju množičnih deportacij tujcev na Hrvaško in v Bolgarijo. Sanja Ajanović Hovnik pa je v funkciji ministrice za notranje zadeve glede primera pakistanskega prosilca za azil, na katerega so opozorili v Ambasadi Rog, zahtevala poročilo, ki bo pripravljeno do konca meseca.