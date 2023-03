Poslanci na izredni seji o postopkih za prebivanje in zaposlovanje tujcev

Ljubljana, 28. marca - DZ bo danes na izredni seji obravnaval predloga novel zakonov o tujcih ter o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki poenostavljata pridobitev dovoljenj za prebivanje in zaposlovanje tujcev, ob tem pa še predlog dopolnitev zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema, ki omejuje učinek dviga minimalne plače na kreditno sposobnost.