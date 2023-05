Pri prevozu migrantov ujeli Kitajca in Gruzijca

Obrežje/Čatež ob Savi, 3. maja - Policisti so v petek popoldne na območju občine Brežice ustavili državljana Kitajske in Gruzije, ki sta v osebnih avtomobilih prevažale migrante. Obema so odvzeli prostost, jima zasegli avtomobila in ju pripeljali pred preiskovalnega sodnika, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.