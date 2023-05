Slovenska karitas bo tudi letos zbirala šolske potrebščine za socialno ogrožene družine

Ljubljana, 3. maja - Slovenska karitas tudi letos vabi k sodelovanju v akciji zbiranja zvezkov za socialno ogrožene družine s šoloobveznimi otroki po vrtcih in osnovnih šolah. Akcija, poimenovana Pokloni zvezek, bo letos potekala od 3. maja do 9. junija, z njo pa Karitas zbira zvezke za 12.000 socialno ogroženih otrok, so sporočili iz Karitasa.