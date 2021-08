Humanitarne organizacije tudi letos z različnimi akcijami do šolskih potrebščin za šolarje

Ljubljana, 19. avgusta - Humanitarne organizacije tudi pred letošnjim začetkom šolskega leta organizirajo več akcij, v katerih zbirajo šolske potrebščine za otroke iz socialno ogroženih družin. Med organizacijami, ki bodo otrokom omogočile miren in brezskrben začetek šolskega leta, so tako Slovenska karitas, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Rdeči križ Slovenije.