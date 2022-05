Karitas začenja akcijo Pokloni zvezek

Ljubljana, 9. maja - Slovenska Karitas tudi letos vabi k podpori in sodelovanju v akciji Pokloni zvezek, ki se začenja danes in bo potekala do 10. junija. Z njo želijo zbrati čim več zvezkov za socialno ogrožene otroke, otroke v delavnicah s kratkim filmom pa spodbuditi k solidarnosti s sovrstniki. Sredstva zbirajo tudi s sms-sporočili.