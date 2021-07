Slovenska karitas v dobrodelni akciji zbrala več kot 41.000 zvezkov

Ljubljana, 29. julija - Slovenska karitas je v akciji Pokloni zvezek, ki je potekala od maja, zbrala več kot 41.000 zvezkov, ki so jih otroci ob spodbudi staršev in učiteljev poklonili za svoje sovrstnike. Zvezke bodo v avgustu razdelili osnovnošolcem iz socialno ogroženih družin, so sporočili iz dobrodelne organizacije Slovenska karitas.