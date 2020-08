Slovenska Karitas pomagala več kot 7000 šolarjem iz socialno ogroženih družin

Ljubljana, 31. avgusta - Slovenska karitas je tudi letos priskočila na pomoč socialno ogroženim družinam, ki jim začetek novega šolskega leta predstavlja hudo finančno breme. V letošnjem poletju so do konca avgusta škofijske Karitas skupno pomagale 7233 socialno ogroženim šolarjem iz 3548 družin, so sporočili iz Slovenske karitas.