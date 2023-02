Zaradi del na kolesarski povezavi za vikend zaprta glavna cesta skozi Hudo luknjo

Mislinja/Velenje, 24. februarja - Zaradi montaže jeklene konstrukcije, ki bo služila kot nadvoz nastajajoče kolesarske povezave preko glavne ceste, bo od sobote od 7. ure pa do nedelje do 17. ure za ves promet zaprta glavna cesta med Gornjim Doličem in Velenjem, ki Šaleško dolino povezuje s Koroško. Gradnja kolesarske povezave je v polnem teku in naj bi se septembra zaključila.