Glavna cesta skozi Hudo luknjo po predčasnem končanju del ponovno odprta

Mislinja/Velenje, 25. februarja - Glavna cesta med Gornjim Doličem in Velenjem, ki Šaleško dolino povezuje s Koroško, je ponovno odprta, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste. Delavci so namreč predčasno zaključili montažo jeklene konstrukcije, ki bo služila kot nadvoz nastajajoče kolesarske povezave preko ceste. Sprva so zaporo načrtovali do nedelje popoldan.