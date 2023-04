Koroški železniški progi se obetajo vlaganja in posodobitev voznega parka

Ravne na Koroškem, 19. aprila - Država se zaveda potenciala koroške železniške proge in v prihodnje načrtuje vlaganja, med drugim do leta 2030 nadgradnjo postajališč in uvedbo daljinskega vodenja prometa, je povedala Suzana Gorše Habjanič z direkcije za infrastrukturo. Tudi na koroški železniški progi se število potnikov malenkost povečuje, dober obisk je na kolesarskih vlakih.