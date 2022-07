V Dravogradu bodo zaradi del še nekaj časa zastoji v prometu

Dravograd, 4. julija - V Dravogradu bo zaradi del na glavni prometnici in gradnje kolesarske steze še nekaj časa oviran promet skozi mesto. Po podaljšanju roka bodo še do septembra potekala obnovitvena dela na Mariborski cesti, predvidoma do maja 2023 pa gradnja kolesarske povezave proti Otiškemu Vrhu, zaradi česar bodo del glavne ceste prestavili bližje k železnici.